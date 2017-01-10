Азмун присоединился к "Ростову" в ОАЭ

Нападающий Сердар Азмун, как и ожидалось, сегодня присоединился к "Ростову", готовящемуся ко второй части сезона в ОАЭ. Напомним, в прошлом году игрок не смог посетить сборы в ОАЭ, так как не получил визу из-за напряженных отношений между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Смотрите, кто приехал! Прямо сейчас Сердар Азмун проводит занятие в тренажерном зале под руководством тренера по физической подготовке", - говорится в сообщении на странице "Ростова" в твиттере.