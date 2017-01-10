17:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун присоединился к "Ростову" в ОАЭ

0
0
0
1

Нападающий Сердар Азмун, как и ожидалось, сегодня присоединился к "Ростову", готовящемуся ко второй части сезона в ОАЭ. Напомним, в прошлом году игрок не смог посетить сборы в ОАЭ, так как не получил визу из-за напряженных отношений между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Смотрите, кто приехал! Прямо сейчас Сердар Азмун проводит занятие в тренажерном зале под руководством тренера по физической подготовке", - говорится в сообщении на странице "Ростова" в твиттере.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Басист

Добрая весть)

18:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ