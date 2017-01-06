Азмун поедет с "Ростовом" на сбор в ОАЭ

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун примет участие в зимнем сборе команды, который пройдет в ОАЭ. Напомним, что зимой 2016 года иранский форвард не смог получить визу из-за кризиса в отношениях между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

– В этот раз "Ростов" учел ошибки прошлого года и сумел разрешить проблему с визой, – приводят "Известия" слова источника, знакомого с ситуацией. – Поэтому никаких проблем у Азмуна возникнуть не должно, и он примет участие в сборе, который пройдет в ОАЭ. Сердар – крайне нужный футболист для команды, и все понимали насколько важно его присутствие на учебно-тренировочных занятиях команды.