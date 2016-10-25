Азмун отправил в ФИФА оригиналы документов о переходе в "Ростов"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун отправил в ФИФА оригиналы документов о переходе из "Рубина" в ростовский клуб. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста. Сегодня появилась информация, что ФИФА потребовала эти документы. Отмечалось, что по состоянию на сегодняшний день Комитет по статусу игроков ФИФА признал временное решение Спортивного арбитражного суда Лозанны и закрепил за иранцем, который летом со скандалом перешел из "Рубина" в "Ростов", право защищать цвета донского клуба до конца сезона-2016/17.

- Сейчас дело находилось на стадии обмена документации и позиций сторон - мы обратились в ФИФА, получили позицию "Рубина", ответили на нее, - цитирует ТАСС Прокопца. - Федерация запросила у нас оригиналы документов, мы их уже отправили. Сейчас, насколько я понимаю, дело будет передано для вынесения решения. Как скоро будет заключение, мне сказать трудно, поскольку ФИФА очень долго его выносит, но мы уверены в положительном исходе.

Напомним, что изначально "Ростов" брал футболиста в аренду. Данный договор, подписанный в 2015 году, был рассчитан до 10 июня 2016 года и содержал опцию выкупа, против которой в течение действия соглашения не могло возражать руководство казанского клуба. Как утверждал Азмун, "Рубин" грубо нарушил условия договора, отказавшись отпускать его в Ростов-на-Дону за прописанные в контракте деньги. Казанская сторона до сих пор не признает юридической силы трансфера.





