Азмун не попал в заявку "Рубина" на матч с "Тосно"

Стали известны составы "Тосно" и "Рубина" на матч 22-го тура чемпионата России. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев произвел одну замену в "старте" по сравнению с игрой против "Анжи" (1:1). Вместо форварда Сердара Азмуна в составе появится Рифат Жемалетдинов. В игре с махачкалинцами Азмун получил рассечение под глазом, однако готовился к сегодняшней игре.

"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.

Запасные - Лукичев, Сухарев, Миюшкович, Макаров, Палиенко, Карницкий, Рикардинью, Мелкадзе, Труич.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов.

Запасные - Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Сорокин, Гекдениз Карадениз, Коновалов, Ахметов, Шекари, Голдобин.

Матч "Тосно" - "Рубин" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.