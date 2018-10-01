Азмун на 94-й минуте принес "Рубину" победу над "Крыльям"

"Рубин" в матче 9-го тура чемпионата России победил "Крылья Советов" со счетом 2:1.

Сначала на гол Вячеслава Подберезкина самарцы ответили точным ударом экс-казанца Максима Канунникова. Три очка хозяевам на 90+4-й минуте встречи принес Сердар Азмун.

Отметим, что на 90-й минуте мяч после удара Азмуна попал в руку Надсона, но Кирилл Левников пенальти не назначил.

Команда Курбана Бердыева с 14 очками поднялась с 10-го на шестое место, команда Андрея Тихонова​ с 7 очками занимает предпоследнюю, 15-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Рубин" (Казань) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:1 (1:0)

Голы: Подберезкин, 27 (1:0). Канунников, 49 (1:1). Азмун, 90+4 (2:1).

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Гранат, Сесар Навас, Уремович, Байрамян (Кудряшов, 77), И.Коновалов, Камболов, Подберезкин (Могилевец, 60), Полоз (Бухаров, 64), Азмун.

"Крылья Советов" (Самара): Конюхов, Чичерин, Самарджич (Башкиров, 43), Надсон, Рохель, Зотов (Тигиев, 90+2), Мияйлович, Антон, Ланин, Молло (Соболев, 86), Канунников.

Предупреждения: Самарджич, 38. Камболов, 65.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Семенов (Гатчина), Глот (Ярославль).

1 октября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам