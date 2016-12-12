22:29 12 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун - лучший молодой азиатский игрок-2016

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун назван лучшим молодым футболистом Азии-2016 по версии портала outsideoftheboot.com. В сезоне-2015/16 футболист сборной Ирана занял с ростовчанами второе место в чемпионате России, а в текущем сезоне помог команде выйти в основную сетку Лиги чемпионов и пробиться в плей-офф Лиги Европы. Одним из самых ярких событий для него стал гол в ворота "Баварии" в победном поединке (3:2). 

В 2015 году лучшим молодым игроком Азии стал Дургам Исмаил из турецкого "Ризеспора" и сборной Ирака.

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Материалы REN-TV

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