Азмун - лучший молодой азиатский игрок-2016

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун назван лучшим молодым футболистом Азии-2016 по версии портала outsideoftheboot.com. В сезоне-2015/16 футболист сборной Ирана занял с ростовчанами второе место в чемпионате России, а в текущем сезоне помог команде выйти в основную сетку Лиги чемпионов и пробиться в плей-офф Лиги Европы. Одним из самых ярких событий для него стал гол в ворота "Баварии" в победном поединке (3:2).

В 2015 году лучшим молодым игроком Азии стал Дургам Исмаил из турецкого "Ризеспора" и сборной Ирака.