Азмун и Могилевец тренируются по индивидуальной программе

Футболисты казанского "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец занимаются по индивидуальной программе, сообщает РИА "Новости". Спортсмены получили повреждения перед игрой 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1).

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун и полузащитник Павел Могилевец столкнулись друг с другом на предматчевой тренировке при отработке стандартных положений. Оба футболиста пропустили игру 12-го тура против "Спартака" (1:1). Во вторник они не тренировались.

Следующий матч "Рубин" проведет 5 ноября против "Оренбурга" на стадионе "Газовик".