20:00 | Футбол — РПЛ

Азмун и Могилевец пропустят матч со "Спартаком" из-за столкновения на тренировке

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Игроки "Рубина"  Сердар Азмун и Павел Могилевец травмировались на тренировке в преддверии матча 12-го тура против "Спартака", сообщает Твиттер казанского клуба.

– Игроки нашей команды Сердар Азмун и Павел Могилевец получили повреждения после столкновения на тренировке перед матчем, – написал "Рубин" в своем Твиттере. – Обоим футболистам было наложены швы. О сроках их восстановления будет сообщено дополнительно.

Матч "Рубин" - "Спартак" пройдет на стадионе "Казань Арена". Игра начнется в 20.30 (мск).

 

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