Азмун и Могилевец пропустят матч со "Спартаком" из-за столкновения на тренировке

Игроки "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец травмировались на тренировке в преддверии матча 12-го тура против "Спартака", сообщает Твиттер казанского клуба.

– Игроки нашей команды Сердар Азмун и Павел Могилевец получили повреждения после столкновения на тренировке перед матчем, – написал "Рубин" в своем Твиттере. – Обоим футболистам было наложены швы. О сроках их восстановления будет сообщено дополнительно.

Игроки нашей команды Сердар Азмун и Павел Могилевец получили повреждения после столкновения на тренировке перед матчем #РубинСпартак.



Обоим футболистам были наложены швы. О сроках их восстановления будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/JFQJ1bI7tD – "Рубин" Казань (@fcrk) 29 октября 2018 г.

Матч "Рубин" - "Спартак" пройдет на стадионе "Казань Арена". Игра начнется в 20.30 (мск).