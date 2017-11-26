Азмун и Карадениз - в запасе"Рубина" на матч с ЦСКА

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев объявил стартовый состав на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут в атаке у казанцев сыграют Ильзат Ахметов и Максим Канунников. В запасе, в том числе, остались Сердар Азмун и Гекдениз Карадениз.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

"Рубин": Джанаев - Кудряшов, Сорокин, Гранат, Сигурдссон, Бауэр - М`Вила, Камболов, Оздоев - Ахметов, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Навас, Бурлак, Набиуллин, Сонг, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Карадениз, Жемалетдинов, Азмун.

Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.