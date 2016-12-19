22:59 19 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азмун хочет остаться в "Ростове" до конца сезона

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Нападающий "Ростова" Сердар Азмун планирует остаться в российском клубе как минимум до конца сезона, информирует Tehran Times. Попадание в плей-офф Лиги Европы является дополнительным фактором в пользу этого решения. "Ростов" также не спешит расставаться с Азмуном и намерен удержать футболиста, регулярно приносящего пользу клубу как во внутреннем первенстве, так и на европейской арене.

Напомним, что интерес к игроку приписывают "Ливерпулю", дортмундской "Боруссии", "Бенфике" и другим. Есть желающие приобрести молодого талантливого форварда и в России – в разное время сообщалось об интересе к Азмуну со стороны "Локомотива" и "Спартака". Контракт иранца с "Ростовом" рассчитан до лета 2018 года.

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