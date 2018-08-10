Азмун готовится к игре с "Зенитом". Возможно участие во встрече Граната и Кудряшова

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о ходе подготовки команды к матчу 3-го тура Российской премьер-лиги против "Зенита". Встреча пройдет 13 августа на "Казань Арене".

– Подберезкин в этом матче не сыграет, Азмуна готовим, - цитирует Бердыева "Бизнес online". - Посмотрим, как сложится ситуация. По договоренности между клубами, не сыграют Полоз и Цаллагов.

– Вместо Цаллагова сможет сыграть Устинов?

– Всякое может быть, готовим разные варианты.

– Кудряшов и Гранат могут выйти?

– Варианты разные пробуем. Но функциональное состояние каждого оставляет желать лучшего. Но, думаю, у нас выбора не будет и кто-то из них сыграет.

Участвовавшие на чемпионате мира-2018 в составе сборной России Кудряшов и Гранат не принимали участие в двух стартовых встречах РПЛ. Сообщалось, что игроки могут покинуть "Рубин".

"Рубин" – "Зенит": Российская премьер-лига, 3-й тур, 13 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (по московскому времени)