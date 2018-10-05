Азмун был признан лучшим игроком "Рубина" в сентябре

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун был признан лучшим игроком команды в сентябре, информирует пресс-служба клуба.

За форварда проглосовало 70,8 процентов болельщиков. На втором месте - голкипер Иван Коновалов, на третьем - полузащитник Игорь Коновалов.

Азмун принес казанскому клубу победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1). В текущем сезоне нападающий провел 10 игр за "Рубин" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 передачи.