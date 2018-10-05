Азмун был признан лучшим игроком "Рубина" в сентябре

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун был признан лучшим игроком команды в сентябре, информирует пресс-служба клуба.
За форварда проглосовало 70,8 процентов болельщиков. На втором месте - голкипер Иван Коновалов, на третьем - полузащитник Игорь Коновалов.
Азмун принес казанскому клубу победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1). В текущем сезоне нападающий провел 10 игр за "Рубин" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 передачи.
Сердар Азмун – лучший игрок "Рубина" в сентябре по версии болельщиков!🔝– "Рубин" Казань (@fcrk) 5 октября 2018 г.
🥇 Сердар Азмун – 70,8%
🥈 Иван Коновалов – 14,6%
🥉 Игорь Коновалов – 10,8%
Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/lBJZZP3Yks
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