Азамат Засеев: "Желаем Еременко быстрее вернуться"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после победы в товарищеском матче против "Локомотива" (3:1) подчеркнул, что доволен тем, как играла его команда. Также Засеев выразил надежду, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко, отстраненный УЕФА на 30 дней, сможет скоро вернуться к играм, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Конечно, мы довольны результатом, – подчеркнул Засеев. – Посмотрим позже матч с "Локомотивом", разберем его, но уже сейчас можно отметить, что мы неплохо играли в пас и хорошо выходили из обороны в атаку. Проходы были неплохие. В целом, мы довольны.

– В чем секрет удачных выступлений "Уфы" в Москве в этом сезоне?

– Мне кажется, не стоит искать какие-то параллели между этими матчами. У нас было два подряд выезда в столицу, нам удалось победить в обоих и сейчас все говорят об этом. Если бы был выезд в Питер, и там сыграли бы также.

– Теперь ваши болельщики ждут от команды и третьего сюрприза – победы над ЦСКА, с которым вы будете соперничать в следующем туре.

– Мы тоже ждем этот матч ее и надеемся, что получится взять три очка.

– С ЦСКА будет труднее, чем с "Локомотивом" и "Спартаком"?

– Каждая игра – это отдельная битва. Футбол тем и прекрасен, что никто не знает, как все сложится на поле. Но могу сказать, что мы будем играть с утроенной энергией. Как и всегда. Постараемся преподнести сюрпризы армейцам. А там, как получится.

– У ЦСКА есть потери – не сможет сыграть дисквалифицированный Еременко. Что думаете о его ситуации?

– Конечно, мы читаем, что пишут. Всегда неприятно, когда футболисты попадают в такие ситуации. Мы едим один хлеб. Желаем ему быстрее вернуться, и чтобы все было хорошо.

– Наверное, потери ведущих игроков не могут проходить бесследно?

– Да и мы желаем поскорее вернуться в игру и другим ребятам из ЦСКА: травмированным Алану Дзагоеву и Игорю Акинфееву.