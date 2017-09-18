Азамат Засеев: "Зенит" не удивил ротацией. Он просто нас переиграл"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев поделился причинами поражения от 'Зенита' (0:3) в матче 10-го тура чемпионата России. По его словам, команда неуверенно начала матч

– Справедливо ли был назначен пенальти в ворота вашей команды?

– Если судья поставил пенальти, значит, он был. Дело не в пенальти. Проиграли по делу и больше тут даже нечего сказать.

– А в чем причина такого крупного поражения?

– Начали очень скованно, не так как планировали. Проиграли начала матча, потом пытались прийти в себя, но не вышло. Сейчас у команды непростая ситуация: мы не можем выиграть и это очень давит. От этого и такая нервозная игра. Стараемся слушать тренера, выполнять установку, но что– то не получается. Остается еще больше работать, вот и все.

– Это психология или "Зенит" вас чем–то удивил?

– Это психология. 'Зенит' играет через три дня. Знаем их исполнителей.

– Ротацией "Зенит" тоже не удивил?

– Какая ротация? У "Зенита" игроков на два состава, гадать тут бесполезно. Дело не в этом, а в том, что "Зенит" нас переиграл.

– Впереди много сложных соперников и матч кубка. Может, через кубок удастся перезагрузить команду?

– В футболе всегда так. Лучший способ забыть поражение – победить. Не важно кубок это или нет. Серьезно готовимся, нам нужны положительные эмоции.

- Сергей Богданович устроил вам дополнительную тренировку после игры?

– Это плановая тренировка. Те, кто не принимали участия в игре должны были тренироваться после игры, если 'Зенит' разрешит. Это не связано с поражением. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Уфа"​