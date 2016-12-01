Азамат Засеев: "Уход Гончаренко в ЦСКА - слухи"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России выразил мнение, что уход наставника уфимцев Виктора Гончаренко в ЦСКА – всего лишь слухи. По его словам,

– Виктор Гончаренко – взрослый человек. Это все слухи, пока никто ничего не знает. Мы читаем прессу, но не придаем этому значения. У нас есть главный тренер, который дает нам установку. Естественно, это было бы нехорошо для нас. Но что делать, это футбол. На нашей игре это никак не сказалось. Что будет потом, одному Богу известно, – приводит слова Засеева Today News Ufa.