Азамат Засеев: "Уфа" наконец-то показала зрелищную игру, к которой стремится"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после победы над "Ахматом" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда показала зрелищную игру, к которой стремится в каждой встрече. Он также добавил, что среди игроков нет разговоров о еврокубках и о турнирной таблице.

– Для того, чтобы начать играть, нам пришлось пропустить. Все ребята молодцы, особенно замены хорошо сработали, поэтому всех поздравляю, отличная была атмосфера, спасибо болельщикам, – цитирует пресс-служба Федерации футбола и мини-футбола России Засеева. – Только положительные эмоции, хотя сейчас нет сил даже говорить.

– Был очень интересный эпизод, когда игрок "Ахмата" оказался на газоне, но Семак сказал продолжать. Кононов сказал, что это некрасиво. На ваш взгляд, вы правильно поступили?

– Тут палка о двух концах. Как некрасиво? Если судья показывает, что можно играть, тем более, он упал на нашей половине поля, в обороне не участвовал, а у нас была атака. Мы проигрывали, нам нужно было идти в атаку. Если бы игрок упал на своей половине поля, то мы выбили бы мяч в аут.

– Согласны с тем, что сегодня помогли победить эмоции, а не тактика и тренерские указания?

– Так тоже говорить нельзя, мы пытаемся воплотить все то, что тренируем на футбольном поле. Конечно, эмоции тоже присутствовали, куда же без них, но нельзя забывать и о поддержке трибун. Мы играли, как настоящая команда, наконец, забили больше одного мяча, показали зрелищную игру, к которой мы стремимся и которую пытаемся показать каждый раз.

– Если бы не пропущенный мяч от "Урала", то и вовсе могли бы в лидеры выйти?

– Конечно, обидно пропускать в концовке любой команде, но сезон длинный: если где-то не добрали, то в другой игре наберем, о везении тоже нельзя забывать.

– Сформируйте задачу, которую ставит перед вами Сергей Семак? Потому что непонятно, то ли вы опорный полузащитник, то ли больше участвуете в атаках.

– В первую очередь, я должен помогать обороне и поддерживать атаку, но всех тонкостей не скажу.

– Сергей Семак говорит, что задача – выиграть каждый матч, а игроки думают о еврокубках?

– Скажу честно, нет даже разговоров про какие-то еврокубки, про турнирную таблицу. Мы просто выходим на поле и пытаемся выполнять тренерскую установку. Рано еще смотреть в таблицу, нужно думать о болельщиках, о зрелищности, о том, чтобы продвигать наш башкирский футбол.

Трансляция матча "Уфа" - "Ахмат" // Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"