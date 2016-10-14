Азамат Засеев: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко и Дзагоева"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России отметил, что установка на игру никак не отличалась от предыдущей, передает со стадиона "Арена ЦСКА" корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Засеев добавил, что армейцы могут успешно играть и с тем составом, который вышел на поле в сегодняшнем матче.

– Почему во втором тайме "Уфа" стала смотреться ярче, чем в первом?

– Поговорили в перерыве, Виктор Михайлович подсказал кое-что. Надо было действовать смелее. В первом тайме мы были скованными, а во втором уже совсем другая игра пошла. И из наших подходов и моментов, которые имели, можно было выжимать максимум... Ладно, отдохнём теперь.

– Известно, что Гончаренко дружит со Слуцким. При разборе ЦСКА он доносил до вас какую-то внутреннюю информацию об игре армейцев?

– Пусть все подробности останутся внутри нашей раздевалки. Установка была такой же, как и на предыдущие матчи. Разобрали соперника, имели план. Но видите, как получилось: не забили, пропустили – и проиграли.

– У ЦСКА проблемы с составом. В частности, не играет Еременко. Как планировали это использовать?

– ЦСКА – топ-клуб, там есть, кем заменить и Еременко, и Дзагоева. Они оба – большие мастера, но армейцы – клуб, который обязан играть с тем составом, который есть сегодня. И на поле мы это увидели.

– Чего "Уфе" не хватило сегодня хотя бы для ничьей?

– В предыдущих матчах со "Спартаком" и "Локомотивом" удача была на нашей стороне, сегодня немного не повезло. Это футбол – где-то он дает, где-то забирает. Вот и все.