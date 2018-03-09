Азамат Засеев: "Теплого приема в предстоящем матче "Анжи" не обещаю"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев отметил в интервью пресс-службе клуба, что предстоящая встреча с "Анжи" будет для него важной. Он подчеркнул, что в махачкалинской команде играют многие его знакомые.

– С каким настроением ФК "Уфа" подошел ко второй части сезона?

– Вся команда с хорошим настроением подошла к весенней части сезона. Мы отлично поработали на сборах и готовы продолжить борьбу за самые высокие места. Надеюсь, что непростые погодные условия не отпугнут болельщиков, их поддержка обязательно поможет нам добиться положительного результата.

– Гостевой матч с "Анжи" в первом круге получился неудачным. В команде нашли причины поражения и готовы ли взять реванш в домашней игре?

– Да, этот один из самых неудачных наших матчей. Каждый из нас в первом тайме не сыграл даже на 20 процентов своих возможностей. Естественно, футбол такое не прощает. В предстоящей игре, как и в любой другой очень важен настрой и концентрация. Каждый из нас должен выложиться на 100%, оставить все силы, всего себя на поле, тогда будет реванш.

– Единственный гол в своей уфимской карьере вы забили как раз в ворота "Анжи", можно ли говорить, что эта команда – ваш клиент?

– Да как я могу себе позволить сказать такое. Вот если бы в течение нескольких сезонов забивал только им… но даже в такой ситуации я не сделал бы подобную реплику в адрес соперника, так как очень уважаю команду из Махачкалы. Я хорошо помню, тот кубковый матч, когда я забил гол в ворота дагестанской команды, и мы пробились в полуфинал Кубка России эти эмоции уже не забыть, но сейчас нас ждет совсем другая игра.

– В "Анжи" играет немало воспитанников осетинского футбола (Арсен Хубулов, Гурам Тетрашвили, Михаил Бакаев), знакомы ли вы с ними, поддерживаете ли дружеские отношения?

– Конечно, я их очень хорошо знаю. И они не просто знакомые, а мы все воспитанники осетинского футбола и нас очень многое объединяет. В отпуске мы часто встречаемся, играем в футбол, тепло общаемся. Но теплого приема в предстоящем матче я им не обещаю, а в остальном я на все ради этих ребят готов, они мне как братья.

– Для вас предстоящая игра будет принципиальной?

– Лично для меня все игры принципиальны. Я не могу делить игры на более или менее важные. Потому что стоит дать где-то слабину – и все, пиши пропало. Поэтому если ты не Месси и не Роналду, то в каждой игре нужно быть мотивирован на все 100%.

– "Анжи" борется за выживание и настрой на матч у дагестанцев будет бескомпромиссный, в свою очередь, какой настрой будет у "Уфы"?

– Да, "Анжи" борется за сохранение прописки в РФПЛ и настрой у них естественно будет запредельный, но и цена ошибки возрастает. Сами были в этой ситуации пару сезонов назад, знаем, что это такое. Но мы не смотрим на настрой соперника, мы концентрируемся, прежде всего, на своей игре. Тем более матч пройдет у нас дома, при поддержке наших болельщиков, а значит, преимущество будет на нашей стороне. Нам нужна только победа.