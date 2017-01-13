Азамат Засеев: "Потеря основного игрока и главного тренера - это болезненно"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что у команды достаточно времени, чтобы перестроить игру и заменить ушедших игроков. Ранее состав уфимцев покинул защитник Виктор Васин и вратарь Андрей Лунев.

- "Уфа" потеряла также и основного защитника Виктора Васина, который тоже вернулся в ЦСКА. Сложно будет его заменить? - вопрос Засееву.

- Любая потеря основного игрока и главного тренера - это болезненно. Но прошло уже определенное количество времени, мы познакомились с нашим новым наставником - Сергеем Богдановичем Семаком. Впереди три сбора и достаточно времени, чтобы заменить тех, кто ушел, и понять требования нового тренера.

- Помимо Васина, "Уфу" покинул и голкипер Андрей Лунев, перешедший в "Зенит". Он сыграл в премьер-лиге всего 10 матчей и оказался в топ-клубе. Вас этот трансфер не удивил?

- В футболе всякое бывает, нет ничего невозможного. Даже за такое количество матчей Андрей доказал, что заслуживает места в "Зените". Думаю, в такие команды кого попало не берут. Уверен, петербуржцы прекрасно знают все сильные стороны Лунева и видят в нем перспективу. В "Уфе" все за него очень рады. Лично меня это трансфер не удивил. Лунев - готовый вратарь, способный играть на самом высоком уровне.

- На данный момент от еврокубковый зоны "Уфу" отделяет всего три очка. Тем не менее первоочередной задачей для команды является сохранение прописки в премьер-лиге?

- С приходом Виктора Гончаренко у нас в головах кое-что поменялось. С первого тура даже не было таких мыслей, что главное не вылететь. Мы просто двигались от матча к матчу и набирались уверенности в своих силах. С каждой новой победой этой уверенности становилось все больше и больше.

Да и сейчас, когда на смену Гончаренко пришел Семак, мы не думаем о том, что у нас уже есть определенный запас очков, который гарантирует сохранение прописки в элите. Мы просто готовимся к каждой игре и хотим побеждать. Любой футболист хочет забраться повыше в турнирной таблице со своей командой, и сейчас у нас есть такая возможность.