Азамат Засеев: "О своей игре говорить не буду, уже один раз "попал"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев в перерыве гостевого матча 10-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что перед игрой тренер акцентировал внимание подопечных на исполнении армейцами "стандартов". Также хавбек посетовал на слабую реализацию. После первых 45 минут встречи армейцы ведут в счете - 1:0.

- Мы знали еще до начала игры, что ни в коем случае нельзя нарушать правила у своей штрафной, - сказал в эфире канала "Наш футбол" Засеев. - Понимали, что у ЦСКА прекрасная реализация "стандартов". Надо внимательно действовать в этих эпизодах и стараться реализовывать свои моменты, которые у нас были в первые 45 минут.

О своей игре говорить не буду, уже один раз "попал". Тренерская установка? Это наша внутренняя кухня. Стараемся выполнять поставленную задачу всей командой.



