Азамат Засеев: "Кутепов меня тронул - я упал, вот и все"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев уверен, что судья был прав, назначив пенальти в ворота "Спартака" (1:3) в матче 22-го тура премьер-лиги. Одиннадцатиметровый заработал как раз Засеев, но Кехинде Фатаи его не реализовал.
– Мы проигрывали, конечно, надо было идти вперед, - отметил Засеев. - Немного дисциплина хромала – там, где надо было добегать, не добегали. Тактики было мало, но много эмоций.
– Прокомментируйте эпизод с пенальти "Уфы", фолил Кутепов или нет?
– Я такой человек, что никогда не упаду, если меня не задевают. Тем более в штрафной эпизоды трактуются в пользу нападающего. Он меня тронул – я упал, вот и все. Контакт был, я никогда не буду врать.
– Следующий домашний матч против ЦСКА, как обыграть его?
– Прибавлять нужно во всех компонентах, мы работаем над этим, понимали, что в апреле играем со всеми грандами. У всех можно брать очки, пока не получается, но мы знаем, что делать, а тренерский штаб нам подскажет. Нужно выходить из этой ситуации.
– Не было ощущения, что играете в гостях?
– На скамейке подшучивали, все-таки приехало очень много болельщиков "Спартака". И в Уфе есть фанаты москвичей, мы это понимаем, ведь в нашем городе футбол недавно. При таком антураже играть интереснее, чем при пустых трибунах. А наши болельщики пусть нас извинят. (Иван УРАЛЬСКИЙ)
Exsorsist
"Кутепов меня растрогал до слез...и я не устоял..."
19:10
echo2011
Как легко,оказывается,зарабатываются пенальти против "Спартака"...Бобров,ау!
18:53
Бешеный валенок
Он меня тронул и тут я не устоял.(с)
18:52
van der sar
Он его тронул, поглядите-ка на него... Запомните эту фамилию: ЗАСЕЕВ! Симулянт и клоун!
18:41
grroznyi85
shpasic. Ты тронулся?)))
18:40
П_о_в_а_р
Я такой человек, что никогда не вру, если меня не спрашивают. (с)
18:31
П_о_в_а_р
– Я такой человек, что никогда не упаду, если меня не задевают. ------------------- Всё так.
18:30
werder63
Я всегда падаю. если меня тронут!))) И не краснеет))) А мой учитель и кумир - великий Зюба!)))))))
18:29
Меркатор
Молодой Роналдо! Такого только запустить в штрафную два-три раза за матч и Уфа чемпион. Думаю, недолго будет в нашем чемпионате париться с такой жаждой гола.
18:19
shpasic
он меня тронул и я тронулся.
18:12
миха 108
а чего перед матчем,при рукопожатии не упал?
17:57
nickkiol
Тронул-как романтично
17:53