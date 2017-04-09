17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азамат Засеев: "Кутепов меня тронул - я упал, вот и все"

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Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев уверен, что судья был прав, назначив пенальти в ворота "Спартака" (1:3) в матче 22-го тура премьер-лиги. Одиннадцатиметровый заработал как раз Засеев, но Кехинде Фатаи его не реализовал.

– Мы проигрывали, конечно, надо было идти вперед, - отметил Засеев. - Немного дисциплина хромала – там, где надо было добегать, не добегали. Тактики было мало, но много эмоций.

– Прокомментируйте эпизод с пенальти "Уфы", фолил Кутепов или нет?

– Я такой человек, что никогда не упаду, если меня не задевают. Тем более в штрафной эпизоды трактуются в пользу нападающего. Он меня тронул – я упал, вот и все. Контакт был, я никогда не буду врать.

– Следующий домашний матч против ЦСКА, как обыграть его?

– Прибавлять нужно во всех компонентах, мы работаем над этим, понимали, что в апреле играем со всеми грандами. У всех можно брать очки, пока не получается, но мы знаем, что делать, а тренерский штаб нам подскажет. Нужно выходить из этой ситуации.

– Не было ощущения, что играете в гостях?

– На скамейке подшучивали, все-таки приехало очень много болельщиков "Спартака". И в Уфе есть фанаты москвичей, мы это понимаем, ведь в нашем городе футбол недавно. При таком антураже играть интереснее, чем при пустых трибунах. А наши болельщики пусть нас извинят. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Exsorsist

"Кутепов меня растрогал до слез...и я не устоял..."

19:10

echo2011

Как легко,оказывается,зарабатываются пенальти против "Спартака"...Бобров,ау!

18:53

Бешеный валенок

Он меня тронул и тут я не устоял.(с)

18:52

van der sar

Он его тронул, поглядите-ка на него... Запомните эту фамилию: ЗАСЕЕВ! Симулянт и клоун!

18:41

grroznyi85

shpasic. Ты тронулся?)))

18:40

П_о_в_а_р

Я такой человек, что никогда не вру, если меня не спрашивают. (с)

18:31

П_о_в_а_р

– Я такой человек, что никогда не упаду, если меня не задевают. ------------------- Всё так.

18:30

werder63

Я всегда падаю. если меня тронут!))) И не краснеет))) А мой учитель и кумир - великий Зюба!)))))))

18:29

Меркатор

Молодой Роналдо! Такого только запустить в штрафную два-три раза за матч и Уфа чемпион. Думаю, недолго будет в нашем чемпионате париться с такой жаждой гола.

18:19

shpasic

он меня тронул и я тронулся.

18:12

миха 108

а чего перед матчем,при рукопожатии не упал?

17:57

nickkiol

Тронул-как романтично

17:53

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