Азамат Засеев: "Кутепов меня тронул - я упал, вот и все"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев уверен, что судья был прав, назначив пенальти в ворота "Спартака" (1:3) в матче 22-го тура премьер-лиги. Одиннадцатиметровый заработал как раз Засеев, но Кехинде Фатаи его не реализовал.

– Мы проигрывали, конечно, надо было идти вперед, - отметил Засеев. - Немного дисциплина хромала – там, где надо было добегать, не добегали. Тактики было мало, но много эмоций.

– Прокомментируйте эпизод с пенальти "Уфы", фолил Кутепов или нет?

– Я такой человек, что никогда не упаду, если меня не задевают. Тем более в штрафной эпизоды трактуются в пользу нападающего. Он меня тронул – я упал, вот и все. Контакт был, я никогда не буду врать.

– Следующий домашний матч против ЦСКА, как обыграть его?

– Прибавлять нужно во всех компонентах, мы работаем над этим, понимали, что в апреле играем со всеми грандами. У всех можно брать очки, пока не получается, но мы знаем, что делать, а тренерский штаб нам подскажет. Нужно выходить из этой ситуации.

– Не было ощущения, что играете в гостях?

– На скамейке подшучивали, все-таки приехало очень много болельщиков "Спартака". И в Уфе есть фанаты москвичей, мы это понимаем, ведь в нашем городе футбол недавно. При таком антураже играть интереснее, чем при пустых трибунах. А наши болельщики пусть нас извинят. (Иван УРАЛЬСКИЙ)