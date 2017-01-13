Азамат Засеев: "Когда Гончаренко сказал об уходе, игроки "Уфы" были в шоке"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев в интервью "Известиям" подчеркнул, что команда не исключала возможности того, что главный тренер Виктор Гончаренко может возглавить ЦСКА. По его словам, игроки были шокированы, когда специалист сказал о том, что покидает уфимский клуб.

- После первой части сезона "Уфу" покинул Виктор Гончаренко, возглавивший ЦСКА. Его уход удивил вас или вы уже понимали, что все сложится именно так? - вопрос Засеев.

- Мы понимали, что в футболе все может быть, и не исключали, что он уйдет в ЦСКА. Но внутри команды это даже не обсуждали - тренер вел себя так же, как и до начала разговоров об уходе. Не было ощущения, что он работает с нами спустя рукава. Но когда он сказал нам, что точно уходит, был, конечно, небольшой шок. Все ребята очень расстроились.

- Гончаренко как-то попрощался с командой?

- Конечно, он сказал всем напутственные слова и поблагодарил за проделанную работу. Потом мы общались с ним лично - по телефону и через смс. Думаю, время, проведенное с этим специалистом, все футболисты запомнят навсегда. Даже не знаю, как описать это словами... Гончаренко очень много нам дал, многому научил каждого из нас.

- Расскажите, как прошла первая встреча с Сергеем Семаком?

- В первый день после отпуска, когда был медосмотр, перед отправлением в клинику мы собрались в отеле. Просто познакомились и немного пообщались. Времени почти не было. Думаю, на сборах уже поближе познакомимся. Наверное, будут и личные беседы, это все-таки не одного дня дело. Но в целом после знакомства с таким человеком впечатления самые положительные.