15:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азамат Засеев: "Громадный опыт Семака вызовет уважение со стороны всего коллектива"

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Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев считает, что профессиональные достижения нового главного тренера Сергея Семака будут мотивировать футболистов и весь персонал клуба. Уфимский клуб заключил контракт с Семаком сроком на полтора года.

 
Сергей СЕМАК.Семак в "Уфе": долгожданный

– Кто же не знает Семака? Его знает вся страна, и не только любители футбола, потому что это человек с большим именем, – приводит "Р-Спорт" слова Засеева. – Поиграл на очень высоком уровне и в России, и во Франции (в составе "ПСЖ"), и в сборной – я сейчас его достижения не буду перечислять, их и так все знают. Я уверен, что его громадный опыт вызовет уважение со стороны всего коллектива, не только футболистов, но и персонала. Это все сыграет огромную роль для всех. Факт того, что он столь многого достиг, не может не подстегивать.

Как футболист Семак – высочайшего уровня мастер, а как тренер, я уверен, что он набрался большого опыта, работая с классными специалистами, он видел, что и как. Надеюсь, все это ему пригодится и все, что он запомнил, передаст нам. Что касается команды, будем делать все, что он будет требовать, будем помогать ему в первую очередь. Игроки, которые постарше, будут подсказывать ему как новому специалисту. Если ему понадобится помощь, мы, конечно, окажем ее. Я думаю, сыграемся и все будет отлично.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161230/1114431924.html

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