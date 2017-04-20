Азамат Засеев: "Гончаренко мог выгнать с тренировки"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев перед матчем 24-го тура чемпионата России с ЦСКА заявил, что ему легче играть с соперниками высокого класса. Также он признался, что в команде думают о возможности попасть в еврокубки.

– Для начала расскажите, чем запомнился Виктор Гончаренко, с командой которого встретитесь в 24-м туре?

– Он был очень эмоциональным, очень требовательным тренером, который не давал поблажек, мог выгнать с тренировки. Но, в то же время, он – мужик что надо по человеческим качествам, со всеми находил общий язык. Только положительные воспоминания о нем.

– В каком состоянии вообще подходите к матчам?

– Физически нормально готовы, психологически посложнее, потому что после череды неудач, тем более дома не смогли обыграть московские клубы, хотя надеялись на большее. Мы знаем все свои ошибки, в чем-то удалось прибавить, над чем-то долго предстоит работать, что мы и делаем на тренировках. Понимаем, что ЦСКА, что действующий чемпион, тем интереснее такие игры, тем более на домашнем стадионе. В таких матчах важны не схемы, а желание, способность идти до конца.

– С кем больше нравится играть: с лидерами чемпионата или с теми, с кем реальнее взять очки?

– В эмоциональном плане легче играть с грандами нашего футбола. Чем команда сильнее, чем статуснее, тем на нее и настраиваться легче. Хотя в футболе нельзя так сравнивать. Такая психология у спортсменов: чем выше классом соперник, тем лучше будет настраиваться на него.

– В турнирную таблицу заглядываете, все-таки лигоевропейская зона недалеко?

– Бывает, что заглядываем, бывает, закрадывается мысль про эти еврокубки, тем более многие стали про это говорить, как "Уфа" поднялась вверх. Конечно, каждый должен ставить такую задачу, это мечты. А если захотеть и работать, то они имеют свойство сбываться. Понимаем, что все зависит от нас. Осталось 7 матчей, разыгрывается 21 очко, можем как подняться, так и опуститься, от каждого зависит, но мы хотим, очень хотим, теперь желание надо показывать на поле. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Матч "Уфа" - ЦСКА состоится 21 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.