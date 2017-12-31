Айзек Окоронкво: "Главное - чтобы Карпину дали в "Ростове" спокойно работать"

Бывший защитник "Ростова" Айзек Окоронкво считает, что Валерий Карпин сможет добиться успеха на посту наставника клуба. О назначении Карпина было официально объявлено 19 декабря. Контракт со специалистом заключен на 2,5 года.

– Главное – чтобы ему дали спокойно работать и выполнили данные обещания, – цитирует "Спортбокс" Окоронкво. – Нужны гарантии стабильного и организованного процесса. По потенциалу "Ростов" можно отнести к восьмерке сильнейших в РФПЛ. У команды действительно хорошие игроки, но они должны быть уверены и спокойны. Не нужно им мешать. Карпин – тренер, который любит футбол, основанный на позиционных атаках, а для него нужно время.

– Сможет "Ростов" играть в такой футбол?

– Сложно будет поставить такую игру в короткие сроки, поэтому надо хорошенько подумать. В первую очередь, необходимо построить организованную защиту. Сзади нужно наладить дисциплину, чтобы снизить количество пропущенных мячей, а уже потом пробовать сделать что-то впереди. Другое дело, что Карпин всегда стремился забивать голы, но "Ростов" – это не "Спартак", "Зенит" или ЦСКА. Качество футболистов здесь несколько иное, так что нужно тщательно проработать тактические моменты.