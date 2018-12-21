Айртон Лукас: "Не думаю, что морозы станут для меня проблемой"

Новичок "Спартака" защитник Айртон Лукас заявил, что не боится российских морозов. 21-летний бразилец также добавил, что уже пообщался с форвардом красно-белых Педро Рошей.

- Холода? Нужно привыкнуть, понятное дело, - сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе. - Я вот сегодня у кромки поля впервые в жизни потрогал снег, представляете! Но не думаю, что морозы станут для меня большой проблемой. Да и жаркое лето здесь тоже бывает.

С кем удалось пообщаться из игроков "Спартака"? На днях мне написал Педро Роша. Пожелал удачи. Здорово, что в команде есть бразильцы: это позволит мне освоиться быстрее.

Айртон перешел в "Спартак" 17 декабря 2018 года, подписав многолетний контракт. Красно-белые занимают 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь