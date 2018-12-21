Айртон Лукас: "Мне надо думать о своем имени, для этого я и перешел в "Спартак"

Бразильский новичок "Спартака" Айртон Лукас рассказал, что сподвигло его на переход в стан красно-белых.

– Я внешне похоже на Пепе? Российские болельщики не первые это заметили, - приводит слова Айртона пресс-служба "Спартака". - Мне уже давно присылают смешные картинки. То я "сын" португальца, то "младший брат". Что сказать… Пепе, конечно, отличный защитник, но мне нужно думать о своем имени и своей карьере. Для этого я и перешел в "Спартак"!

Знал, что это самый большой клуб в России, самый титулованный и популярный. А теперь убедился в этом. Еще раз посмотрел видео, на котором болельщики выбегают на поле в чемпионском матче. Очень круто! Кстати, я сразу согласился на предложение перейти в "Спартак". Без раздумий. Именно потому, что это великий клуб для России; в Бразилии знают об этом. И теперь я горю желанием поскорее выйти на поле в красно-белой форме, чтобы проявить себя.