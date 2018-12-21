Айртон Лукас: "Хочу приносить максимальную пользу "Спартаку" на поле"

Новичок "Спартака" защитник Айртон Лукас заявил, что хочет приносить максимальную пользу своей команде. 21-летний бразилец также добавил, что уже беседовал с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.

- Бегаю быстро, это правда, - сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе. - Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать. Чувствую, что нужно прибавить в оборонительных навыках, потому что современный футбол требует баланса, умения в равной степени помогать атаке и защищаться. Хочу приносить максимум пользы команде на всем поле.

Кононов? Мы беседовали, но пока лишь в общих чертах. Я прекрасно понимаю, что выполнять установки тренера - важнейшая задача. Иначе мне ловить нечего, и никакого прогресса не будет.

Айртон перешел в "Спартак" 17 декабря 2018 года, подписав многолетний контракт. Красно-белые занимают 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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