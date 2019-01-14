Айртон и Зобнин: сравните игроков "Спартака"

"Спартак" на своей официальной странице в Твиттере предложил сравнить новичка команды защитника Айртона и хавбека Романа Зобнина. Ранее многие болельщики в соцсетях отмечали внешнее сходство бразильца и россинянина.

"Перед вечерней тренировкой мы устроили ребятам совместную фотосессию, чтобы вам было проще определиться, похожи они или нет на самом деле", – сообщается в Твиттере красно-белых.

🤔 Друзья, многие из вас отмечают внешнее сходство Романа Зобнина и новичка команды @ayrtonl97_.



📸 Перед вечерней тренировкой мы устроили ребятам совместную фотосессию, чтобы вам было проще определиться, похожи они или нет на самом деле.



Что скажете? 😏#Спартак #Spartak pic.twitter.com/B0SkpPxv0v – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 января 2019 г.

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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