20:35 | Футбол — РПЛ

Айртон и Зобнин: сравните игроков "Спартака"

Айртон и Роман Зобнин. Фото ФК "Спартак"
Айртон и Роман Зобнин. Фото ФК "Спартак"
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"Спартак" на своей официальной странице в Твиттере предложил сравнить новичка команды защитника Айртона и хавбека Романа Зобнина. Ранее многие болельщики в соцсетях отмечали внешнее сходство бразильца и россинянина.

"Перед вечерней тренировкой мы устроили ребятам совместную фотосессию, чтобы вам было проще определиться, похожи они или нет на самом деле", – сообщается в Твиттере красно-белых.

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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