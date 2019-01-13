10:05 | Футбол — РПЛ

Айртон и Ташаев тренируются индивидуально

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Футболисты "Спартака" Айртон и Александр Ташаев в воскресенье утром тренируются по индивидуальной программе на сборе команды в Дубае (ОАЭ). Пока красно-белые проводят восстановительное занятие, оба игрока бегают вокруг поля.

- Никаких проблем у них нет. Это профилактика мышечной перегрузки. Тренировка носит восстановительный характер, поэтому было решено сделать так, сказал "СЭ" врач "Спартака" Михаил Вартапетов. (Александр Рогулев)

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