Айртон и Ташаев тренируются индивидуально

Футболисты "Спартака" Айртон и Александр Ташаев в воскресенье утром тренируются по индивидуальной программе на сборе команды в Дубае (ОАЭ). Пока красно-белые проводят восстановительное занятие, оба игрока бегают вокруг поля.
- Никаких проблем у них нет. Это профилактика мышечной перегрузки. Тренировка носит восстановительный характер, поэтому было решено сделать так, сказал "СЭ" врач "Спартака" Михаил Вартапетов. (Александр Рогулев)
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