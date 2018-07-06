Айрат Гараев: "Гладиаторы нужны чемпионату России и болельщикам"

Бывший генеральный директор "Рубина"​ Айрат Гараев в интервью "Известиям" заявил, что чемпионату России нужны гладиаторы. По его мнению, когда игроки будут биться за команду, тогда и болельщики будут ходить на матчи.

– Что надо сделать, чтобы на матчи РФПЛ на "Казань Арену" приходило столько же болельщиков, сколько было на играх чемпионата мира и первых встречах "Рубина" на этом стадионе?

– Знаете, почему у нас тогда были полные трибуны? Не только потому, что срабатывал эффект новизны и люди приходили на новую арену. Тогда у нас была самая молодая команда. И мальчишки бились на пределе возможностей. Где-то у них не получалось, но самоотдача была такая, что народ готов был их поддерживать даже в дни неудач, мог простить поражения, поскольку видел, что для успеха футболистами делается все, что в их силах. И сейчас нужно, чтобы была такая же рубиловка со стороны ребят из "Рубина". И тогда народ снова пойдет на трибуны.

– Это достижимо?

– Вполне. Мы же добились этого в 2014 году. Я сейчас восторгаюсь атмосферой на "Казань Арене" во время матчей чемпионата мира, но в свое время на игре "Рубин"–ЦСКА она была не хуже, чем на матче Франция–Аргентина. Нужно просто показать болельщику свое неравнодушие. Почему сейчас на чемпионате мира всем иранцы понравились? Потому что они бились от первой до последней минуты, рубились до конца. Проиграли, но после этого упали и лежали на газоне. Это настоящие гладиаторы. И гладиаторы нужны чемпионату России и футбольному болельщику. Футбол – это своего рода квинтэссенция войны. В какие бы театры вы не ходили.