Айдемир Даганов: "Григорян попросил сделать так, чтобы в "Анжи" ему никто не мешал"

Руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов заявил, что новый главный тренер клуба Александр Григорян попросил какое-то время не беспокоить его. Напомним, что экс-наставник "СКА-Хабаровска" сменил в махачкалинской команде Павела Врбу, после того как клуб объявил о внесении коррективов в свою деятельность и о продаже ведущих футболистов.

– Главный тренер изъявил желание, чтобы его не беспокоили какое-то время, – цитирует ТАСС Даганова. – Чтобы у него была некая свобода действий. Попросил сделать так, чтобы ему никто не мешал. Мы пошли на это. К сожалению, не удалось донести это до СМИ. Ко второму сбору, когда изменения в клубе должны закончиться, думаю, ситуация изменится.