"Аяз, тебя назвали Хабибом, так что не подводи". Нурмагомедов обратился к Гулиеву

Знаменитый боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на сравнение с собой новичка "Спартака" полузащитника Аяза Гулиева. Он обратился к футболисту в сториз своего Инстаграма и дал пару советов.

- Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что, на людей не прыгай за сеткой, за стадионом, - сказал Нурмагомедов.

Напомним, что перед первой тренировкой красно-белых в Дубае болельщики приветствовали Гулиева криками "Хабиб, иди сюда".

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Гулиева в "Спартаке" встретили криками "Хабиб, давай сюда!"