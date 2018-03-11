Аяз Гулиев: "В раздевалке увидели следы шипов у Сигурдссона на груди"

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) выразил уверенность в том, что его команда имела больше шансов на победу. Хавбек отметил, что игра питерцев не удивила его.

– На поле вы появились на 65-й минуте. Сложно было "входить" в такую игру?

– Было легко, хорошо себя чувствовал, - цитирует пресс-служба "Ростова" Гулиева. - Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.

– Со стороны игра показалось жесткой.

– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.

– "Зенит" удивил вас чем-нибудь?

– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.

– Удовлетворены результатом команды?

– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части турнирной таблицы.

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