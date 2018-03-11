17:49 | Футбол — РФПЛ

Аяз Гулиев: "В раздевалке увидели следы шипов у Сигурдссона на груди"

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Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) выразил уверенность в том, что его команда имела больше шансов на победу. Хавбек отметил, что игра питерцев не удивила его.

 
Воскресенье. Ростов-на-Дону. &quot;Ростов&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:0. Тимофей КАЛАЧЕВ (№2) и Игорь СМОЛЬНИКОВ.Карпин отобрал очки у "Зенита"

– На поле вы появились на 65-й минуте. Сложно было "входить" в такую игру?

– Было легко, хорошо себя чувствовал, - цитирует пресс-служба "Ростова" Гулиева. - Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.

– Со стороны игра показалось жесткой.

– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.

– "Зенит" удивил вас чем-нибудь?

– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.

– Удовлетворены результатом команды?

– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части турнирной таблицы.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11575

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Valdemarson

"в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди." ____________ Запостили? Нет? Значит, не было... :)

18:19

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