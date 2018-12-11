20:45 | Футбол — РПЛ

Аяз Гулиев сыграл свадьбу со своей избранницей

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Сегодня полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев​ и его супруга Ирада сыграли свадьбу. Твиттер российской команды поздравил 22-летнего российского хавбека с этим событием в его жизни.

В текущем сезоне Гулиев сыграл в 15 матчах за "Ростов", забил один гол и отдал две голевые передачи.

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