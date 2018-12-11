Аяз Гулиев сыграл свадьбу со своей избранницей

Сегодня полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев и его супруга Ирада сыграли свадьбу. Твиттер российской команды поздравил 22-летнего российского хавбека с этим событием в его жизни.
В текущем сезоне Гулиев сыграл в 15 матчах за "Ростов", забил один гол и отдал две голевые передачи.
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💛💙– Football Club Rostov (@rostovfc) 11 декабря 2018 г.
Сегодня стало на одну желто-синюю семью больше!
Аяз Гулиев и его избранница Ирада сыграли свадьбу.
Поздравляем от всего сердца и желаем долгой совместной жизни! pic.twitter.com/Tr53rh4maI
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