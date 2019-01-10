Аяз Гулиев: "Сразу ответил согласием, когда узнал об интересе "Спартака"

Новичок "Спартака" полузащитник Аяз Гулиев в интервью пресс-службе клуба рассказал, что очень рад вернуться в команду.

Игрок является воспитанником красно-белых. Он выступал за дубль команды и "Спартак-2", в составе которого стал победителем первенства ПФЛ.

– Позади первые тренировки после возвращения. Как ощущения?

– Все именно так, как я ожидал: много работы с мячом. Потихоньку втягиваемся, сегодня получили первую нагрузку. Дальше будем работать по два раза в день.

– Как вообще отреагировали на возможность снова стать спартаковцем?

– Речь об этом пошла давно, но конкретики поначалу не было, и я старался о "Спартаке" не думать, ведь впереди оставалось еще много матчей. А вот когда первая часть сезона завершилась и мои представители подтвердили, что интерес есть, то я сразу ответил согласием. Ведь я вырос в "Спартаке" и всегда мечтал попасть в первую команду. Поэтому сейчас очень рад.

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