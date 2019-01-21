Аяз Гулиев: "Ростов" все тот же"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал после собственной замены ход матча против "Ростова"​ в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер". 22-летний россиянина заменили после первого тайма.

Напомним, что Гулиев вернулся в "Спартак" в зимнее трансферное окно.

– Я не видел момента, когда "Ростов" поплыл. Игра сильно поменялась. Поменялась ли игра команды после моего ухода в "Спартак"? "Ростов" все тот же, не думаю, что там много поменялось. Диалог с Карпиным перед игрой? Там ничего такого. Меня называют Хабибом Нурмагомедовым в команде? Ну, иногда бывает (смеется), – сказал Гулиев в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Спартак" – "Ростов": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 21 января, начало – в 20.00 (мск).