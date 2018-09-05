Аяз Гулиев: "Приятно, что меня сравнивают с Хабибом"

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев заявил, что ему приятны сравнения с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

- Хорошо отношусь к таким сравнениям, в любом случае Хабиб – достойный человек, - сказал Гулиев в интервью клубной пресс-службе. - Мне приятно, что меня сравнивают с ним, ведь он не только великий боец, но и отличается личными качествами. Жду любой его бой. И желаю ему победы. Нурмагомедов – непобедимый боец, уверен, таким и останется.

Гулиев выступает за "Ростов" с 2018 года. В текущем сезоне он провел 5 игр в составе дончан в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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