Аяз Гулиев: "Отлично чувствую себя в "Ростове"

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев после товарищеского матча против "Стабека" (1:0) отметил, что с любым партнером по команде чувствет себя уверенно на поле. Хавбек также добавил, что отлично чувствует себя с ростовском клубе.

– Почувствовал, что слева была свободная зона, в которую я переместился, после чего Гацкан отдал мне пас, - цитирует клубная пресс-служба Гулиева. - Сначала хотел сделать передачу налево на Ионова, но защитник перекрыл эту возможность. В итоге подработал мяч под правую ногу и пробил.

– Третий сбор практически завершен. Акклиматизировались в команде?

– Отлично себя чувствую в "Ростове". Складывается ощущение, что играю здесь уже давно. Начало сбора было непростым, так как пропустил концовку второго. Мне помогло правильное восстановление, и теперь все хорошо.

– Как вам новые партнеры по середине поля?

– Успел сыграть в связке со всеми. С любым партнером по команде чувствую себя уверенно на поле, есть взаимопонимание.

– Что вам ближе в полузащите: быть "разрушителем", или игроком, который отдает последний пас?

– Любому игроку нравится атаковать, создавать моменты. Все зависит от игры. Иногда приходится больше играть вперед, а иногда заниматься оборонительной работой.

Напомним, что 10 января Гулиев из "Спартака" перешел в "Ростов" на правах аренды до конца сезона.