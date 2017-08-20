Аяз Гулиев: "Никаких проблем с Григоряном не было, с игроками он нормально говорил"

Полузащитник "Анжи" Аяз Гулиев отметил, что бывший главный тренер команды Александр Григорян считал, что должен уйти, так как команда не показывала результат. Он также добавил, что у игроков не было проблем со специалистом.

– На ваш взгляд, должен ли был Александр Григорян подавать в отставку?

– Я не могу дать оценку его уходу или же говорить о том, чтобы он остался. Григорян заявил, что нужно иметь мужество уйти, – приводит azerisport.com слова Гулиева. – Не знаю, он сам ушел или его вынудили. По его мнению, если команда хорошо играет, но результата нет, значит нужно заменить главного тренера.

– Были мнения, что у вас с ним будут разногласия?

– Никаких проблем с ним было. Он с нами нормально говорил.

– Может быть, вы вновь еще поработаете вместе?

– Не знаю. Сейчас я играю в "Анжи" на правах аренды и в конце года вернусь в "Спартак". Потом, не знаю, где буду играть.

Напомним, 50-летний Григорян подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России. После этого он возглавил "Арарат".