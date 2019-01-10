Аяз Гулиев: "Держал это в уме мысль о возвращении в "Спартак"

Новичок "Спартака" полузащитник Аяз Гулиев в интервью пресс-службе клуба рассказал, что рассчитывал вернуться в команду.

Игрок является воспитанником красно-белых. Он выступал за дубль команды и "Спартак-2", в составе которого стал победителем первенства ПФЛ.

В начале 2017 года Гулиев перешел на правах аренды из "Спартака" в "Анжи". Игрок дебютировал в РПЛ составе махачкалинцев. Летом минувшего года хавбек подписал контракт с "Ростовом".

– Когда полгода назад вы ушли в "Ростов" уже не в аренду, а на постоянной основе, рассчитывали вернуться?

– Держал это в уме, потому что мечта есть мечта. С другой стороны, я понимал, что такие мысли могут мне помешать развиваться. Поэтому старался концентрироваться на "Ростове" и проявлять себя там. Донскому клубу благодарен: в нем я набрался опыта в Премьер-Лиге и именно в качестве игрока "Ростова" понравился осенью "Спартаку".

– Вы провели год в "Анжи", потом год в "Ростове". Сильно изменились за это время?

– Со стороны, наверное, виднее, но раз я стал играть на уровне высшего дивизиона, значит, что-то изменилось в лучшую сторону. (Улыбается.)

– В начале 2017 года вы уже тренировались на сборах с основой красно-белых. Сейчас чувствуете себя совсем иначе?

– Конечно, уверенности намного больше. Ведь тогда я пришел из второй команды, а сейчас – с двумя сезонами в Премьер-Лиге за спиной.

– В чем за это время удалось прибавить в первую очередь в игровом плане?

– Премьер-Лига – это быстрота мышления и совсем другая физика. А так – в каждой команде свои требования. В "Анжи" уделяли больше внимания одним компонентам игры, в "Ростове" – другим. В "Спартаке" наверняка будут свои нюансы.

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