Аяз Гулиев: "Было очевидно, что для дальнейшего роста нужно продолжить карьеру в "Ростове"

"Ростов" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с 21-летним полузащитником молодежной сборной России Аязом Гулиевым. Срок соглашения составил четыре года. Весеннюю часть прошлого сезона воспитанник "Спартака", игравший также в "Анжи", провел в "Ростове" на правах аренды.

– Для меня было очевидно, что для дальнейшего профессионального роста было бы здорово продолжить карьеру именно в этой команде, – отметил Гулиев. – К тому же, меня впечатлило отношение руководства клуба, которое было очень заинтересовано в том, чтобы я остался в "Ростове" и подписал полноценный контракт. Теперь с нетерпением жду сборов и начала нового сезона. Уверен, у нас в этом году будет крепкая и неуступчивая команда, которая будет сражаться в каждой игре с любым соперником. Также хочу передать привет болельщикам "Ростова" и попросить их также активно поддерживать нас и в новом сезоне!