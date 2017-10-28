Автор соломенной "Зенит Арены" посетит матч "Зенит" - "Локомотив"

Роман Пономарев, автор соломенного стадиона "Зенит Арена", посетит матч 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом". Необычное сооружение стоимостью 41 тысячу рублей появилось на ферме Пономарево в Ставрпольском крае в июле этого года.

В августе клуб прислал Пономареву в подарок три мяча, 11 футболок и вымпел.