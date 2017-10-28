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Автор соломенной "Зенит Арены" посетит матч "Зенит" - "Локомотив"


Роман Пономарев, автор соломенного стадиона "Зенит Арена", посетит матч 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом". Необычное сооружение стоимостью 41 тысячу рублей появилось на ферме Пономарево в Ставрпольском крае в июле этого года. 

В августе клуб прислал Пономареву в подарок три мяча, 11 футболок и вымпел. 

 

Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium

Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

 
Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в Санкт-Петербурге 29 октября, начало - в 16.30 московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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