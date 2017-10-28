Автор соломенной "Зенит Арены" посетит матч "Зенит" - "Локомотив"

Роман Пономарев, автор соломенного стадиона "Зенит Арена", посетит матч 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом". Необычное сооружение стоимостью 41 тысячу рублей появилось на ферме Пономарево в Ставрпольском крае в июле этого года.
В августе клуб прислал Пономареву в подарок три мяча, 11 футболок и вымпел.
Завтра на @spb_stadium нас поддержит особый болельщик – автор соломенной "Зенит-Арены" Роман Пономарев! 🍉– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 28 октября 2017 г.
🎫 https://t.co/y3q9XAohUL pic.twitter.com/5tojMM2dJ8
Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится в Санкт-Петербурге 29 октября, начало - в 16.30 московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.