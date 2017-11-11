"Автомобилист" победил "Урал" в благотворительном матче

Хоккейный "Автомобилист" в благотворительном матче победил футбольный "Урал" со счетом 6:3. Встреча проходила в два тайма.

"По регламенту в первом тайме команды должны были сыграть в валенках в хоккей с мячом, – говорится в сообщении на сайте "Урала". – В стартовые минуты "шмели" привыкали к площадке и пропустили три гола. Однако наша команда не забывала про атаки. Вскоре одна из них привела к тому, что мяч оказался в воротах хозяев площадки! Первый хоккейный гол в истории нашего клуба забил Алексей Евсеев!



В середине первой половины игры на площадке завязалась драка! Эдгар Манучарян и игрок "Автомобилиста" сняли с себя шлемы и начали толкаться. В шуточном противостоянии победу одержал футболист. После этого игра продолжилась. До перерыва мяч еще дважды побывал в наших воротах. Итоговый счёт первого периода – 1:5.



В перерыве хоккеисты и футболисты убрали клюшки, а достали футбольные мячи. С первых минут второго тайма "шмели" принялись штурмовать ворота соперника. Опасные удары наносили Алексей Евсеев и Александр Тарханов. А затем арбитр за одну минуту в ворота обеих команд назначил штрафные удары. По правилам мяч устанавливался в центре площадки, а ворота оставались пустыми. Но такими возможностями команды не воспользовались. Впрочем, вскоре "Автомобилист" вновь нарушил правила, а арбитр назначил штрафной. И в этот раз по пустым воротам не промахнулся Эдгар Манучарян – 2:5.



В середине тайма мяч вновь оказался в воротах "Автомобилиста" – 3:5! На этот раз футбольным голом отметился Евсеев. Так Алексей оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов. А в конце поединка хоккеисты успели отличиться футбольным голом. Так установился окончательный счет матча – 3:6.

Коллектив ФК "Урал" и ХК "Автомобилиста" выражает благодарность всем болельщикам, кто пришел на сегодняшний матч! Все вырученные с этой игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната "Эверест".