Автограф-сессия Акинфеева оказалась сорвана из-за давки

Во время автограф-сессии вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в одном из торгово-развлекательных центров Москвы началась давка. Из-за наплыва желающих пришлось подтянуть дополнительную охрану. В результате решить проблему не удалось, и автограф-сессия была прервана.

Сегодня на Аллее чемпионов в торговом центре была открыта именная звезда Акинфеева.

Очередь напирает, ограждения трещат, подтягиваются дополнительные охранники...

Все это автограф-сессия Игоря Акинфеева pic.twitter.com/olF6MV7AmQ – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 ноября 2018 г.