19:20 | Футбол — РПЛ

Автограф-сессия Акинфеева оказалась сорвана из-за давки

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Во время автограф-сессии вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в одном из торгово-развлекательных центров Москвы началась давка. Из-за наплыва желающих пришлось подтянуть дополнительную охрану. В результате решить проблему не удалось, и автограф-сессия была прервана.

Сегодня на Аллее чемпионов в торговом центре была открыта именная звезда Акинфеева.

 

 

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