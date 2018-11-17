Автограф-сессия Акинфеева оказалась сорвана из-за давки

Во время автограф-сессии вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в одном из торгово-развлекательных центров Москвы началась давка. Из-за наплыва желающих пришлось подтянуть дополнительную охрану. В результате решить проблему не удалось, и автограф-сессия была прервана.
Сегодня на Аллее чемпионов в торговом центре была открыта именная звезда Акинфеева.
Очередь напирает, ограждения трещат, подтягиваются дополнительные охранники...– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 ноября 2018 г.
Все это автограф-сессия Игоря Акинфеева pic.twitter.com/olF6MV7AmQ
Еще один шаг назад, пожалуйста... pic.twitter.com/l4BLMA2To5– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 ноября 2018 г.
❗️ Как только возникла угроза давки, автограф-сессия Игоря Акинфеева закончилась pic.twitter.com/YBsrGTLlhq– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 ноября 2018 г.
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