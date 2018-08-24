19:58 | Футбол — РПЛ

Автобус "Арсенала" попал в мелкое ДТП перед матчем с "Ростовом"


Автобус тульского "Арсенала" перед домашним матчем 5-го тура премьер-лиги с "Ростовом" попал в мелкое ДТП на подъезде к стадиону.

Как сообщили корреспонденту "СЭ" очевидцы, транспортное средство оружейников при маневрировании задело припаркованный автомобиль. При этом на самом автобусе увидеть следы происшествия едва ли возможно. (Артем АГАПОВ)

 

Арсенал Т - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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