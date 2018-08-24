Автобус "Арсенала" попал в мелкое ДТП перед матчем с "Ростовом"

Автобус тульского "Арсенала" перед домашним матчем 5-го тура премьер-лиги с "Ростовом" попал в мелкое ДТП на подъезде к стадиону.

Как сообщили корреспонденту "СЭ" очевидцы, транспортное средство оружейников при маневрировании задело припаркованный автомобиль. При этом на самом автобусе увидеть следы происшествия едва ли возможно. (Артем АГАПОВ)