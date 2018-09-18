15:57 | Футбол — РПЛ

"Авангард" предложил Глушакову и Ещенко работать у них в SMM

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Клуб КХЛ "Авангард" в официальном Твиттере пошутил над инцидентом с участием игроков "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Оба футболисты были выведены из основного состава за лайки стихотворению актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры.

"Парни, Денис Глушаков и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят второй день, кейс – супер. Если что – приходите к нам в "Авангард" делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё – ждем!" - обратился "Авангард" к футболистам.

 

В понедельник Глушаков поставил отметку "нравится" одному из постов с перепечаткой стихотворения Назарова на популярной странице о "Спартаке" в Инстаграме. На нее, в частности, подписана жена тренера красно-белых Пинни Каррера. Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера, а во вторник опубликовал заявлениеЕщенко отметил оригинальный пост Назарова, в котором он выложил видео со своим произведением. При этом лайк оставался до вторника. 

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