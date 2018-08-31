Аугустин Рохель: "Кажется, что в "Крыльях" я уже тысячу лет"

Уругвайский защитник Аугустин Рохель, подписавший четырехлетний контракт с "Крыльями Советов", в интервью клубной пресс-службе рассказал, как проходили его первые тренировки на русском языке. Также 20-летний игрок рассказал об интересе со стороны "Милана".

- В команде меня приняли дружелюбно, по-семейному. Кажется, что я в "Крыльях" уже тысячу лет, - отметил Рохель. - Одним из главных поводов для волнения, когда решался на переезд в Россию, был язык. Поскольку до этого не играл нигде, кроме родного Уругвая, с трудом представлял, как буду тренироваться и общаться с игроками. Но Алекс (Алексей Везеров, переводчик клуба. - Прим. "СЭ") всегда рядом со мной – с его помощью я легко понимаю просьбы и указания тренеров, никаких проблем не возникает.

В первую очередь Алекс научил меня главным словам, которые мы используем на поле – "вперед", "право", "лево", "назад", "горишь". Также он дал мне словарик с главными фразами, которые используются в быту. Кстати, мне не нравится, что в Уругвае практически нет возможностей для изучения русского. Язык очень сложный – другие буквы, другие слова, а нужен он не только мне.

Зимой, когда агент рассказал об интересе "Милана" и еще нескольких европейских клубов, я был игроком "Насьоналя", контракт заканчивался только летом. Поэтому я особо об этом не думал. Был сконцентрирован на текущих матчах. Несколько недель назад, когда получил конкретное предложение от "Крыльев", уже знал, где Самара и какая футбольная инфраструктура в этом городе, ведь здесь один из своих матчей чемпионата мира-2018 сыграла наша сборная. В Уругвае много показывали красивый стадион и сюжеты о матче.

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