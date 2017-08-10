"Атлантас" сообщил о переходе Панюкова в "Зенит"

Нападающий "Атлантаса" Андрей Панюков стал игроком "Зенита", информирует пресс-служба литовского клуба. Стороны согласовали условия перехода форварда. О финансовых деталях сделки, а также о продолжительности срока действия контракта игрока не сообщается.
Отметим, что 22-летний футболист принимал участие в летних тренировочных сборах сине-бело-голубых. Однако позже он вернулся в расположение "Атлантаса".
Pleafant
У Панюкова будет две функции.Стимуляция Дзюбы со скамейки и усиление Зенита-2,который опять завис в зоне вылета.
14:42
Darkmoon
Не ну а чо, Кокорин Дриусси + Полоз Панюков, а Дзюбинью на выход.
14:41
FINIX
значит Дзюба уйдёт. Дриусси, Кокорин, Полоз и Панюков - больше никого не надо.
14:41
Ganik
Хороший игрок с учётом лимита.
14:37
gor200603
Лучше бы в Динамо вернулся-больше шансов заиграть было бы плюс утер бы нос кое кому в Динамо
14:33
паоло росси
у зенита 2,5 нападающих, панюков - нормально
14:32
ЗЗ+
На фига он туда перешел? На лавке же будет сидеть с таким количеством закупленных аргентинцев.
14:28