14:21 | Футбол — РФПЛ

"Атлантас" сообщил о переходе Панюкова в "Зенит"

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Нападающий "Атлантаса" Андрей Панюков стал игроком "Зенита", информирует пресс-служба литовского клуба. Стороны согласовали условия перехода форварда. О финансовых деталях сделки, а также о продолжительности срока действия контракта игрока не сообщается.

Отметим, что 22-летний футболист принимал участие в летних тренировочных сборах сине-бело-голубых. Однако позже он вернулся в расположение "Атлантаса".

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/fcatlantas/

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Pleafant

У Панюкова будет две функции.Стимуляция Дзюбы со скамейки и усиление Зенита-2,который опять завис в зоне вылета.

14:42

Darkmoon

Не ну а чо, Кокорин Дриусси + Полоз Панюков, а Дзюбинью на выход.

14:41

FINIX

значит Дзюба уйдёт. Дриусси, Кокорин, Полоз и Панюков - больше никого не надо.

14:41

Ganik

Хороший игрок с учётом лимита.

14:37

gor200603

Лучше бы в Динамо вернулся-больше шансов заиграть было бы плюс утер бы нос кое кому в Динамо

14:33

паоло росси

у зенита 2,5 нападающих, панюков - нормально

14:32

ЗЗ+

На фига он туда перешел? На лавке же будет сидеть с таким количеством закупленных аргентинцев.

14:28