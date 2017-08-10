"Атлантас" сообщил о переходе Панюкова в "Зенит"

Нападающий "Атлантаса" Андрей Панюков стал игроком "Зенита", информирует пресс-служба литовского клуба. Стороны согласовали условия перехода форварда. О финансовых деталях сделки, а также о продолжительности срока действия контракта игрока не сообщается.

Отметим, что 22-летний футболист принимал участие в летних тренировочных сборах сине-бело-голубых. Однако позже он вернулся в расположение "Атлантаса".