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"Аталанта" подтвердила переход Ригони


"Аталанта" объявила о переходе полузащитника "Зенита"  Эмилиано Ригони25-летний аргентинец проведет в итальянском клубе весь предстоящий сезон на правах аренды, после чего бергамаски смогут воспользоваться опцией выкупа полузащитника. 

Ригони присоединился к "Зениту" в 2017 году. В составе сине-бело-голубых он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

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