"Аталанта" подтвердила переход Ригони

"Аталанта" объявила о переходе полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони. 25-летний аргентинец проведет в итальянском клубе весь предстоящий сезон на правах аренды, после чего бергамаски смогут воспользоваться опцией выкупа полузащитника.
Nuovi arrivi in casa #Atalanta! ⚫️🔵 Benvenuto @EmiRigoni 💪🏼🔝🇦🇷#GoAtalantaGo #Rigoni pic.twitter.com/U55hSEbNfO– Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 17 августа 2018 г.
Ригони присоединился к "Зениту" в 2017 году. В составе сине-бело-голубых он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.