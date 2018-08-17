"Аталанта" подтвердила переход Ригони

"Аталанта" объявила о переходе полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони. 25-летний аргентинец проведет в итальянском клубе весь предстоящий сезон на правах аренды, после чего бергамаски смогут воспользоваться опцией выкупа полузащитника.

Ригони присоединился к "Зениту" в 2017 году. В составе сине-бело-голубых он провел 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

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